ВСУ за сутки отразили более 110 атак: в Генштабе назвали самые горячие направления и рассказали об ударах по врагу

Российская оккупационная армия продолжает сосредоточиваться на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки 8 марта украинские военнослужащие отбили более 110 вражеских атак.

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Путинские террористы продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права и наносят удары по гражданским объектам и домам мирного населения, а также пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 9 марта.

В течение предыдущих суток противник нанес 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок не обнаружено. В то же время, враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области, а также Стрелечье, Терновая, Вильча, Каменка, Двуречная и Голубовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольшана, Купянск, Кисловка, Первомайское, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка – Луганской, а также Новоселовка, Колодцы, Диброва, Берестово, Ямполь, Северск, Раздолевка и Ягодное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия в направлении города Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультино. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Железнянское, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба, Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 20 населенных пунктов. Среди них – Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Невельское, Красногоровка, Победа, Причистовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. В частности, это - Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Каменское, Темировка, Ольговское, Красное, Староукраинка, Чаривное и Новоандреевка на Запорожье, а также Змеевка , Николаевка, Ольговка, Львово, Понятовка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Качкаровка, Красный Маяк, Тягинка, Токаровка и Федоровка Херсонской области.

По предварительной информации ВС РФ уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части России. В настоящее время наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов со складов, размещенных в других регионах России. Это значительно увеличивает сроки доставки.

Также наблюдается неудовлетворительное состояние и качество новых боеприпасных партий в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания. Около 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной. В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицит в артиллерийских подразделениях армии в течение ближайших 2-3 месяцев.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений армии РФ.

Напомним, ночью в четверг, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, после чего в ряде областей сообщали о работе ПВО.

Ранее сообщалось, что около 05:50 и после 07:00 мощные взрывы прогремели в Киеве: с первым над местом удара в небо поднялся дым, а со вторым загорелись авто возле многоэтажки.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время массированной ракетной атаки в ночь на 9 марта во Львовской области ракета упала в жилой зоне. В результате действий россиян среди мирных жителей есть погибшие.

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