'Вторую ночь подряд россияне безжалостно целят по городу': новые данные о последствиях атаки РФ на Кривой Рог и состоянии раненых

Российские оккупационные войска две ночи подряд наносили безжалостные атаки по Кривому Рогу. Под ударом врага оказались гражданские жители, дома и инфраструктура.

Видео дня

Новые данные о последствиях этих атак были обнародованы главой Днепропетровской областной военной администрации Сергеем Лысаком. По его словам, в настоящее время в больницах находятся два человека, которых удалось извлечь из-под завалов разрушенного дома. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

В городе был создан штаб помощи для пострадавших, где организована выдача строительных материалов, таких как ОСБ плиты, пленка и другие необходимые ресурсы для восстановления поврежденных зданий.

Также принимаются заявки на предоставление материальной помощи пострадавшим. Кроме того, психологи работают с теми, кто пережил эти страшные ночи, оказывая им эмоциональную поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 декабря Кривой Рог подвергся вражеской ракетной атаке. Пострадали жилые дома, ранены по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок. Разрушен двухэтажный дом, повреждены несколько многоэтажек, почти 20 частных домов и больница. Спасательные работы завершили ночью.

Напомним, что дедушка 15-летней девочки, которую достали из-под завалов в Кривом Роге, рассказал о ее состоянии. По словам мужчины, его внучка попала в больницу с переломом бедра со смещением. Он также отметил, что серьезные травмы получил его зять.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!