'Выбери город своей мечты': в Минобороны РФ привлекают россиян на войну квартирами в Киеве и Одессе. Видео

Российские оккупанты придумали новый способ, чтобы заманить на войну все больше своих граждан. Теперь военным, согласным воевать против Украины по контракту, предлагают квартиры. Однако не в РФ, а в нашей стране.

Соответствующий ролик появился в сети. Он называется "Выбери город своей мечты" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ты случайно не знаешь, где Печерские пагорбы в Киеве? - Это центр. У меня там тетка живет, крутой район. – А чего? – Мечта у меня – квартиру хочу там купить", – говорит в ролике оккупанты.

Затем оккупант говорит, что мол, "война закончится, Киев вернем, семью туда перевезу".

"А я в Одессу рвану. Море люблю", – выдал другой герой ролика.

В конце на видео показаны координаты военной службы по контракту РФ. Указано, что обращаться нужно в город Симферополь в оккупированном Крыму.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на территории страны-агрессора России назревает мятеж. По его словам, эти процессы уже запущены и они должны привести к фрагментации РФ.

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