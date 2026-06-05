Выдерживает взрыв 10 кг тротила: к эксплуатации в ВСУ допустили бронемобиль 'Сова'. Характеристики и фото

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны новый украинский бронеавтомобиль MAC OWL "Сова". В ведомстве назвали его самым безопасным благодаря высокому уровню защиты от мин, усиленной брони и возможности установки мощных систем РЭБ.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Там отметили, что бронеавтомобиль разработали и изготовили на украинском предприятии с учетом опыта локальных конфликтов, в том числе и особенности войны РФ против Украины

Во время разработки учли опыт войны против России

Основой для создания MAC OWL "Сова" стала концепция южноафриканской бронемашины Mbombe. Украинские инженеры работали над проектом в сотрудничестве с военными, используя как мировой опыт эксплуатации бронетехники, так и уроки полномасштабной войны России против Украины.

В Минобороны отмечают, что ключевым приоритетом при разработке стала максимальная защита экипажа и десанта. Именно поэтому бронемобиль получил усиленную защиту от мин, засад и ударов дронов.

В зависимости от комплектации автомобиль весит от 14,2 до 15 тонн и оснащен турбодизельным двигателем объемом 8,9 литра мощностью 450 лошадиных сил. Это делает его одним из самых мощных специальных бронеавтомобилей украинского производства.

"Сова" способна выдержать подрыв 10 кг тротила

MAC OWL "Сова" относится к классу MRAP бронемашин, специально созданных для защиты от мин и нападений из засад. Автомобиль получил несущий бронекузов с V-образным днищем, специальные амортизационные кресла и конструктивные решения, которые минимизируют последствия взрыва для экипажа.

По данным Минобороны, машина способна выдержать подрыв заряда мощностью до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Это соответствует самому высокому уровню защиты по стандарту STANAG 4569 среди колесной бронетехники.

Кроме того, бронеавтомобиль имеет боковую броню толщиной 16 миллиметров, что является одним из лучших показателей среди украинских и иностранных аналогов. Кабина вмещает двух членов экипажа и шесть или восемь десантников в зависимости от конфигурации.

Бронемобиль адаптирован к современным угрозам на поле боя

Одной из особенностей "Совы" стала возможность установки до десяти модулей радиоэлектронной борьбы для создания купольной защиты от FPV-дронов. Это позволяет существенно повысить шансы экипажа на выживание в условиях массового применения беспилотников.

Бронеавтомобиль также получил клиренс в 45 сантиметров (расстояние от уровня земли до самой низкой точки центральной части кузова автомобиля – Ред.), независимую гидропневматическую подвеску и откидную рампу с сервоприводом для быстрого десантирования личного состава.

В Министерстве обороны отмечают, что среди ключевых преимуществ MAC OWL "Сова" – высокий уровень противоминной защиты, мощный двигатель, усиленное бронирование, низкий силуэт и высокая проходимость.

Все это должно обеспечить эффективное применение машины на современном поле боя и повысить безопасность украинских военных.

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