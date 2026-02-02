Выехали из Покровска и начинали жизнь 'с нуля': появились данные о супругах, которых Россия убила ударом по Днепру. Фото

В результате российской атаки 1 февраля по Днепру, было разрушено помещение, где погибли супруги Наталья и Руслан Кисловые. Их жизнь забрал ударный беспилотник "Шахед".

Люди переехали в город в поисках более спокойной жизни, но мечтам не удалось осуществиться. Новые данные о погибших сообщили в местных Telegram-каналах.

Что известно

Наталья и Руслан Кисловы жили в Покровске, но чтобы спастись от непрерывных обстрелов они выехали из города и пытались начать жизнь заново. Семья поселилась в Днепре в надежде найти более безопасное место, но вражеский дрон попал в дом именно в тот момент, когда семья находилась там.

"Их жизнь оборвал вражеский "Шахед", уничтожив их, их любимцев, их надежды, мечты и будущее...", – говорится в сообщении.

Люди бежали от войны, но она, к сожалению, их догнала. Удар БПЛА был разрушительным – жилье полностью уничтожено и оборвано две невинных жизни.

Что предшествовало

В ночь на 1 февраля российские войска атаковали Днепр. В результате попадания вражеского БпЛА в жилой дом вспыхнул пожар. Также захватчики вечером и ночью обстреливали Никопольский район. По населенным пунктам они били из артиллерии и запускали FPV-дроны.

Как писал OBOZ.UA, войска РФ атаковали дроном авто коммунальщиков возле Славянска. Одного из сотрудников КП "Вода Донбасса" россияне убили. Двое его коллег получили ранения, коммунальщики возвращались после ремонта инфраструктурного объекта.

