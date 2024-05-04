Вынуждены учитывать много факторов: Жовтенко объяснил, почему западные союзники часто колеблются с помощью Украине. Видео

Лидеры западных стран нередко затягивают решения о предоставлении Украине определенных видов вооружения. Это объясняется тем, что им приходится учитывать много факторов, среди которых политическая позиция союзников, политическая позиция оппонентов внутри страны, а также восприятие общественностью тех или иных заявлений или шагов касательно помощи нашей стране.

Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал эксперт-международник Тарас Жовтенко. Он отметил, что страна-агрессор Россия постоянно использует свои гибридные инструменты для того, чтобы влиять на события на Западе, поэтому нашим западным партнерам иногда очень тяжело даются отдельные заявления и стратегические шаги.

"И наши западные партнеры делают это с таким очень осторожным расчетом и смотрят на реакцию россиян. Приведет ли это к выходу этой ситуации из-под контроля. Наши западные партнеры упаковывают в такую очень, уже, как говорится, набило оскомину нам это выражение, угрозу эскалации", – отметил Жовтенко.

Несмотря на это, большинство наших западных союзников прекрасно понимают, что Россия эскалирует ситуацию на фронте независимо от того, что они делают. Когда россиянам это нужно, когда они чувствуют, что у них есть возможность и ресурс для того, чтобы разворачивать наступательные действия на определенных участках фронта, они делают это безотносительно того, что получила или не получила Украина какое-то вооружение.

Российская риторика упирается не столько в то, что россияне хотели бы сделать, а в то, что они реально могут, пояснил эксперт.

"Тот же ядерный шантаж и угроза Кремлем использования ядерного оружия против Запада, она опять же упирается в то, что в практической плоскости Кремль прекрасно понимает, что ядерное оружие в данном случае оно Кремлю может помочь усилить позицию только до того момента, пока Кремль не нажмет красную кнопку и не использует это ядерное оружие. Потому что после этого, после того, как россияне эту красную линию перейдут, на самом деле уже для Запада тогда точно никаких красных линий не будет и точно не будет никаких колебаний по поводу того, что можно делать не просто в контексте помощи Украине, а что можно делать напрямую с российской армией на территории Украины и с российской армией на территории России", – отметил он.

Жовтенко напомнил о том, как сначала страны Запада говорили Украине, что ей лучше не бить по территории оккупированного Крыма, однако в конце концов союзники не просто предоставляют нам оружие, но и помогли составить список вражеских объектов, которые нужно уничтожить на полуострове.

"Запад постепенно трансформирует свое видение, свою позицию во всей этой истории, которая связана с российской войной против Украины...В конце концов у нас теперь есть и Storm Shadow, и французские SCALP, и американские ATACMS", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Тараса Жовтенко, Великобритания осознала, что Россия понимает только язык силы, в связи с чем изменила свою риторику по отношению к Кремлю. Кроме того, эта страна с самого начала полномасштабной войны в Украине "задавала темп" и предпринимала шаги, о которых другие западные партнеры только думали, колебались и дискутировали между собой.

Так эксперт прокомментировал заявление министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона о том, что его страна не против использования Украиной британского оружия для ударов по России.

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