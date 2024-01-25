Выполняет задачу на Бахмутском направлении: Сырский поздравил 42 бригаду с первой годовщиной создания. Видео

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский поздравил 42 отдельную механизированную бригаду Сухопутных войск Вооруженных сил Украины с годовщиной создания. Генерал-полковник лично посетил бойцов, выполняющих задания на Бахмутском направлении.

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Об этом он сообщил в Telegram-канале. Сырский также поблагодарил украинских защитников.

"Благодарю каждого из Вас, кто стоит на защите Родины! Помним каждого, кто отдал свою жизнь за свободное будущее нашей страны", – заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Как писал OBOZ.UA, Александр Сырский посетил бригады на Северском и Бахмутском направлениях Донецкой области. В ВСУ назвали ситуацию на этих участках фронта крайне напряженной.

Отмечается, что Сырский заслушал доклады командиров, их оценку обстановки и предложения по дальнейшему ведению боев.

"Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов", – заявили представители Сухопутных войск ВСУ.

Ранее Александр Сырский заявил, что ВСУ сейчас находятся в "активной обороне". Они сосредоточены, прежде всего, на удержании позиций вдоль восточного участка фронта протяженностью 1000 км, однако их не следует сбрасывать со счетов как наступательную силу.

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