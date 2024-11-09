'Высший пилотаж': в Третьей штурмовой показали, как превращают технику врага в металлолом. Видео

Вооруженные силы Украины эффективно уничтожают российскую технику в Харьковской области. В этот раз на металлолом отправились БМП-3, российский танк Т-72, МТ-ЛБ, грузовик и автокран КамАЗ.

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Бойцы показали хорошую работу подразделения "FATUM" из Противотанкового батальона бригады. Соответствующее видео обнародовала 3-я штурмовая бригада в Telegram.

"Высший пилотаж бойцов Третьей штурмовой в кадрах поражения вражеской брони и другой спецтехники россиян в Харьковской области", – отметили в ВСУ.

Пилотам удалось уничтожить БМП-3, подбить российский танк Т-72, МТ-ЛБ, российский грузовик и автокран КамАЗ.

МТ-ЛБ – советский плавучий бронетранспортер, предназначенный для перевозки людей и грузов, также широко используется в качестве артиллерийского тягача. В некоторых частях используется для перевозки личного состава моторизованных стрелковых подразделений, хотя и не предназначался для этой роли. Имеет значительное количество модификаций, в частности часто получает импровизированные модернизации и выступает в роли машины огневой поддержки.

Т-72 – основной боевой танк второго поколения, предназначенный для решения боевых задач войск, прежде всего в наступлении, а также и в обороне, как массовое эффективное средство ведения активных, решительных и динамических боевых действий на суше в условиях как обычной, так и и ядерной войны

Ранее в Генштабе рассказали о потерях врага за последние сутки. В общем, за прошедшие сутки украинские войска нанесли ощутимые потери оккупантам. Россияне потеряли 1660 человек, а также 5 танков, 36 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы, 49 беспилотников, 3 крылатых ракеты, 66 автомобилей и 2 единицы спецтехники.

За прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение, а также многочисленные обстрелы и атаки по гражданским объектам. Враг применил 7 ракет, 137 авиабомб и более 4000 артиллерийских обстрелов, в том числе 103 обстрела из систем залпового огня. Кроме того, было использовано 1333 дрона-камикадзе. Основные районы атак охватывали населённые пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ попытались штурмовать украинские позиции вблизи Белогоровки в Луганской области. В атаку оккупанты пошли без должной огневой поддержки, в ходе боя они понесли значительные потери в личном составе и технике.

Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области, но получили ответ от защитников Украины. Врагу пришлось отступить, потеряв несколько единиц техники.

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