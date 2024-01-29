Вывел из строя российскую технику: в ВСУ показали работу дрона штурмового батальона 'Айдар'. Видео

Силы обороны Украины показали, как применяют на передовой против российских оккупационных войск дроны. Благодаря этому нашим защитникам удается выводить из строя вражескую технику.

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Соответствующее видео опубликовал 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар". На кадрах видно, как дрон ВСУ нанес очередные потери путинской армии.

В результате слаженной работы наших защитников оккупанты потеряли танк и БМП.

"Прямо в цель – бойцы "Айдара" уничтожили вражеский танк и БМП. Точный удар, нанесенный нашими пилотами дронов, позволил вывести из строя технику противника", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что российская оккупационная армия продолжает атаковать юг Украины с помощью дронов. К тому же путинские войска терроризируют с помощью БПЛА не только позиции украинских войск, но и мирное население.

Напомним, в Херсонской области украинские пограничники совместно с Силами обороны уничтожили два российских танка. Цели были поражены с помощью FPV-дронов.

Ранее военные Силы обороны Украины показали, как применяют на передовой против врага новые дроны-камикадзе отечественного производства "Мамонт". Украинским бойцам удалось снять его работу на камеру. Защитники отметили, что ударный беспилотник залетел в траншею российских оккупантов.

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