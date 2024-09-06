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Выжил только мужчина: во Львове прощаются с семьей Базилевичей, которую убила Россия. Фото и видео

Анна Паскевич
War
1 минута
522
Выжил только мужчина: во Львове прощаются с семьей Базилевичей, которую убила Россия. Фото и видео

Во Львове в пятницу, 6 сентября, прощаются с семьей, убитой ракетным ударом РФ 4 сентября. В живых остался только муж Ярослав Базилевич – его жена Евгения, три дочери Ярина, Дарья и Эмилия погибли на лестничной клетке, не успев добежать до укрытия.

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Прощание и чин похорон начались после обеда в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Провести в последний путь мать и ее дочерей пришли тысячи людей, заполонивших площадь.

Похоронят погибших на Лычаковском кладбище.

Выжил только мужчина: во Львове прощаются с семьей Базилевичей, которую убила Россия. Фото и видео
Выжил только мужчина: во Львове прощаются с семьей Базилевичей, которую убила Россия. Фото и видео
Выжил только мужчина: во Львове прощаются с семьей Базилевичей, которую убила Россия. Фото и видео
Выжил только мужчина: во Львове прощаются с семьей Базилевичей, которую убила Россия. Фото и видео
Выжил только мужчина: во Львове прощаются с семьей Базилевичей, которую убила Россия. Фото и видео
Выжил только мужчина: во Львове прощаются с семьей Базилевичей, которую убила Россия. Фото и видео
Выжил только мужчина: во Львове прощаются с семьей Базилевичей, которую убила Россия. Фото и видео

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