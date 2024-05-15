'Вызывает беспокойство': в Пентагоне высказались о ситуации на поле боя в Украине

В Пентагоне заявили, что российские оккупанты пытаются продвинуться на территории Украины. Ситуация сложная и вызывает беспокойство.

Соответствующее заявление сделал, в частности, спикер Минобороны США Пат Райдер во время брифинга, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства. Он заверил, что США продолжают поддерживать Украину и предоставлять ей все необходимое на поле боя.

"Сейчас в Украине сложная ситуация на поле боя. Но по всем данным, вы знаете, что украинцы продолжают принимать меры по защите своей территории. И мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им критически важное вооружение и припасы, в которых они нуждаются", – подчеркнул спикер Пентагона.

Он отметил, что США пытаются ускорить оказание помощи Украине. Причину обострения ситуации на фронте Райдер объяснил совокупностью различных факторов, среди которых, в частности, задержка с одобрением помощи со стороны США.

Спикер отметил, что, несмотря на то, что есть и другие страны, которые оказывают Украине поддержку, россияне воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются продвинуться вперед.

"Как бы незначительны ни были эти продвижения, это, безусловно, вызывает беспокойство", – подытожил Райдер.

Напомним, 14 мая Госсекретарь Энтони Блинкен побывал в Киеве, чтобы "уверить украинцев в неизменной поддержке со стороны США". Это четвертый визит госсекретаря в Украину с начала полномасштабного российского вторжения, но впервые он носит экстренный характер.

Главными темами переговоров были поставки вооружений, соглашение о безопасности, а также подготовка к саммиту мира в Швейцарии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что этим летом Украина получит от США новое и более мощное вооружение для противостояния российской агрессии. В частности, речь идет о более дальнобойном оружии, увидеть в работе которое российские оккупанты смогут уже совсем скоро.

– Также США работают над отправкой в Украину дополнительной батареи Patriot вместе с радарами. Европейские союзники Киева также прорабатывают планы предоставления ВСУ новым системам ПВО по своим запасам.

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