Взрыв дрона на Запорожской АЭС: в ГУР сказали, есть ли критические повреждения

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС в Энергодаре после взрыва дрона нет существенных повреждений, которые могли бы угрожать ядерной безопасности. Речь идет об инциденте, произошедшем на объекте 7 апреля.

Об этом в комментарии "Укринформу" сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. "Информации о существенных повреждениях, которые угрожали бы ядерной безопасности, на данный момент нет", – отметил он.

Украинская разведка продолжает наблюдать за ситуацией на станции, там ничего не изменилось, говорит Юсов.

По его словам, на ЗАЭС находятся российские войска и тяжелое вооружение. С территории объекта враг регулярно производит обстрелы, в частности, российские захватчики запускают оттуда свои дроны.

"Часть территории станции остается заминированной. Это то, что мы можем констатировать", – сказал представитель ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Международном агентстве по атомной энергии заявили о том, что 7 апреля на Запорожской АЭС взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом эксперты МАГАТЭ узнали от оккупантов, которые захватили объект в 2022 году.

– В Главном управлении разведки уже опровергли причастность Украины ко взрыву дрона на оккупированной ЗАЭС, о которой заявили в РФ.

– В ЦПД отметили, что с момента теракта в подмосковном "Крокусе" российскими спецслужбами ведется определенная игра, в сценарий которой входит и провокация на Запорожской АЭС.

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