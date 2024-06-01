Взрыв в Николаеве 1 июня: Сенкевич и Ким сообщили подробности

Днем 1 июня во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел сильный взрыв. По предварительным данным, он произошел во воздухе.

Городской голова Александр Сенкевич призвал местных жителей не игнорировать сигналы тревоги. Об этом он написал в Telegram.

Мэр отметил, что взрыв произошел в воздухе. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

"В Николаеве был слышен взрыв. Выясняем. Будьте в безопасных местах, – написал Сенкевич. Друзья без паники. Взрыв произошел в воздухе. Воздушная тревога продолжается, поэтому будьте в безопасности", – добавил мэр.

В свою очередь глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что взрыв произошел за пределами областного центра.

Стоит отметить, что перед взрывов Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистических ракет с южного направления.

Напомним, ночью 1 июня российская террористическая армия нанесла ракетные удары по Запорожью. Целью вражеской атаки стал объект энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 июня российские террористы атаковали Винницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed. В регионе активно работали силы противовоздушной обороны, в результате падения обломков БПЛА возник пожар. В регионе поврежден объект критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 1 июня российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по территории Львовской области. Агрессор атаковал объекты критической инфраструктуры. На месте обстрелов зафиксированы разрушения.

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