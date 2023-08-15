Взрывная волна была такой, что скамейку перебросило через дом: жители Львова рассказали о ракетном ударе РФ. Видео

Ночью 15 августа российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по Украине, во время которого сильно пострадал Львов. В городе повреждены десятки домов мирных жителей.

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Жильцов одного из дома спасло то, что во время воздушной тревоги они укрывались в подвале. Об этом говорится в сюжете "Суспільне Львів" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате ракетных обстрелов во Львове повреждены 40 домов: вылетели окна и двери. В шестиэтажном доме полностью сгорели четыре квартиры. Житель дома рассказал, как ему удалось пережить ракетный удар.

"Там, где окно вырвано, я там сидел перед прилетом. И как раз собаку позвал, слышу те с подвала кричат: беги, потому что что-то летит. Я только успел сюда забежать, оно тут все летит. Я думал, что в дом. Забегаю в подвал, дети в крик, думал, что еще что-то летит", – рассказал житель Львова Андрей.

Поврежденный дом расположен вблизи детского сада, на территорию которого прилетела ракета. Мужчина рассказал, что взрывная волна была такой силы, что через дом, высотой 15 метров, перебросило скамейку.

Также он добавил, что если бы ракетный удар произошел днем, когда на территории детского сада находились дети, последствия ракетного удара были бы гораздо плачевнее.

"Вы видели, что через дом, который 15 метров высотой, прилетела скамейка. Через дом, через верх ее принесло. Тут даже не нужно, чтобы осколок падал", – говорит мужчина.

Напомним, государство-террорист Россия под утро 15 августа устроило массированную ракетную атаку по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах от юга до запада. Известно о прилетах во Львове, Луцке и Днепре – с пожарами и пострадавшими.

Ранее сообщалось, что вражеские ракеты привели к разрушениям во Львове и области. В облцентре от падения обломков повреждены жилые дома и разрушен детсад, произошли возгорания и пострадали несколько человек.

Также российские военные преступники во время массированной атаки по Украине утром 15 августа нанесли ракетный удар по Днепру. Защитники неба сбили над регионом семь вражеских крылатых ракет, но произошло попадание в одно из предприятий облцентра и несколько человек пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа российские террористы нанесли удар по территории Черкасской области. Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры в городе Смела.

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