Взрыв на ракетном заводе в российском Ижевске: британская разведка озвучила версии

Мощный взрыв 7 февраля на ракетном заводе недалеко от Ижевска (Удмуртия, РФ), вероятно, произошел из-за небрежного обращения и хранения взрывоопасных материалов. Давление властей с целью увеличения объемов производства для войны против Украины, вероятно, привело к круглосуточному производству и усталости персонала; в дальнейшем такие аварии, скорее всего, будут происходить чаще.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной 9 февраля. Как отметили в ведомстве, завод под Ижевском в центральной России выпускает ряд баллистических ракет, в том числе "Искандер", который оккупанты регулярно используют для ударов по Украине.

Изначально предполагалось, что взрыв произошел по ошибке рабочих, хотя позже пропагандисты госагентства ТАСС сообщили, что это произошло из-за "плановых испытаний" ракетных двигателей.

"Маловероятно, что к взрыву были причастны украинские беспилотные летательные аппараты, учитывая расстояние до Украины 1200 км. Более того, о подобных нападениях в этом районе не сообщалось", – заявили в британской разведке.

Там также отметили, что это был по меньшей мере пятый "необъяснимый" взрыв на военно-промышленном предприятии за последние четыре месяца.

Ранее с такими ЧП столкнулись Каменский химический завод в Ростове 15 января 2024 года; Челябинский танковый завод 26 ноября 2023 года и пороховые заводы и заводы боеприпасов в Котовске 10 ноября 2023 года и Соликамске 31 октября 2023 года.

В разведке Британии отметили, что есть реальная вероятность того, что взрыв произошел из-за небрежного обращения и хранения легколетучих, горючих и взрывоопасных материалов.

"Кроме того, политическое давление со стороны высшего руководства с целью увеличения объемов производства военной промышленности для поддержки войны в Украине, вероятно, привело к круглосуточному производству и усталости персонала. Возросшие требования к производству, скорее всего, приведут к увеличению числа промышленных аварий в будущем", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 февраля жители Ижевска услышали мощный взрыв, вскоре стало известно о масштабном пожаре на полигоне военного завода в 12 км от города. На предприятии, среди прочего, производят межконтинентальные баллистические ракеты морского базирования Р30 3М30 "Булава-30" и ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М".

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