'Я не могу воспринимать предложения из-за медиа': Зеленский прокомментировал мирные инициативы Китая. Видео

Какие-либо предложения от Китая просто через медиа невозможно воспринимать. Ибо мы говорим об окончании войны.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на итоговой пресс-конференции Саммита мира в Швейцарии, отвечая на вопрос журналиста. Он добавил, что любые предложения, которые есть у китайской стороны, должны быть в диалоге.

"Тысячи жертв, захваченные территории, сожженные дома. Я не могу воспринимать очень серьезно, при всем уважении к журналистам, то, что лидер того или иного государства или его представители передали в медиа", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина уважает Китай, его ценности и его народ.

"Все, что мы хотели, чтобы Китай уважал нашу территориальную целостность и суверенитет. Я считаю, что Китай имеет влияние на Россию и мог бы помочь нам", – заявил украинский лидер.

Президент напомнил, что до полномасштабного вторжения Китай и Украина были серьезными экономическими партнерами. Отношения не прекратились, но из-за того, что Путин заблокировал Черное море, товарооборот между нашими государствами. уменьшился.

"Друзья это те, кто помогают, когда сложно. И я хотел бы, чтобы Украина и Китай были друзьями", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина никогда не считала Китай врагом, потому что "у нас один враг – Путин".

"Все, что я хочу, это мир в своей стране", – резюмировал свой ответ на вопрос о Китае президент.

Напомним, в воскресенье, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции перед журналистами, подводя итоги двухдневный саммит мира в Швейцарии. Он назвал событие, собравшее 101 страну и организацию, успешным – несмотря на противодействие России.

Как сообщал OBOZ.UA, отвечая на последний вопрос пресс-конференции, Зеленский объяснил, что стоит за ультиматумами Путина.

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