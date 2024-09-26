Яковенко объяснил, почему в Украине невозможен "мир посредине", и назвал главную ошибку президента Чехии

Президент Чехии Петр Павел является большим другом Украины, но он совершил ошибку своим предположением относительно "мира посередине" за счет "разделения" украинского государства. В любом случае, такой мир невозможен, ведь кремлевский диктатор Владимир Путин не пойдет на это.

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Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. По его словам, не стоит "сразу пытаться отнести" Павела к врагам Украины и отнести к лагерю премьеров Венгрии Виктора Орбана или Словакии Роберта Фицо.

"Это человек, полностью стоящий на позиции поддержки Украины. Вспомните его недавнюю инициативу по сбору по всему миру миллиона снарядов для Украины. Безусловно, это большой друг Украины. Но в этом случае, видимо, речь идет о том, что он действительно пытается быть реалистом, исходить из того, что есть сегодня, ведь есть большие проблемы, связанные с американской поддержкой Украины, связанные с европейским единством. И все это отражается на фронте. Действительно, на "нуле" ситуация сложная", – сказал Яковенко.

В то же время, он указал: политику такого уровня, как Петр Павел, стоило хорошо подумать перед тем, как делать такие заявления.

"Мне кажется, что ошибка Петра Павела заключается не в том, что он делает такой прогноз на основе какого-то своего объективного анализа, а в том, что любое слово политика, а тем более известного, имеющего такую биографию, как президент Чехии Петр Павел, влияет на ситуацию. Он не какой-то ученый, который исследует жизнь пауков или бабочек. Высказывания энтомолога не влияют на жизнь пауков или бабочек. Но высказывания политика по поводу реальной ситуации влияют на ход событий", – сказал российский оппозиционер.

Он добавил, что возможно анализ ситуации "действительно подсказывает" Павелу такой вывод, "но публично выражать такие вещи неправильно", поскольку таким образом он меняет ситуацию в сторону такого прогноза.

"Есть понятие "самосуществляемые прогнозы". Если публично выражать убеждение, что тот или иной банк разорится, то так и случится, несмотря на то, что у него был шанс на спасение. Потому что вкладчики побегут забирать свои деньги, и массовый отток средств из этого банка действительно сделает этот прогноз самовыполняемым.

По его словам, распространение подобных мнений может привести к уменьшению поддержки Украины.

Если большинство политиков Запада сочтут, что Украина не может победить, то какой смысл давать ей деньги? Какой смысл давать ей оружие? Нужно договариваться с Путиным. Но с Путиным договориться невозможно – вот в чем главная проблема. И главная ошибка этого прогноза заключается в том, что такого "мира посредине" не будет. Даже если Украина вдруг решится пойти на такой мир посреди, когда ни вашим, ни нашим, Путин на это не пойдет. Это не ситуация, которую можно прогнозировать с точки зрения здравого смысла. Российский диктатор здравым смыслом не руководствуется", – высказался политик.

Он добавил: вероятно, Павел имеет благие намерения, но сейчас он делает ошибку не как военный эксперт, не как аналитик, а именно как политик, ведь в политике подобные заявления изменяют ситуацию.

"И это заявление президента Чехии меняет обстоятельства в худшую сторону", – констатировал Яковенко.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 сентября Петр Павел сказал в интервью, что по "наиболее вероятному" сценарию окончания войны якобы часть территорий Украины якобы может остаться под оккупацией. По его мнению, такая ситуация может быть временной, однако это не означает, что оккупация не продлится годами.

Павел также недавно сказал, что справедливый мир, который означал бы восстановление Украиной контроля над всеми территориями и возмещение ущерба от войны, является "скорее иллюзией".

В ответ на возмущение МИД Украины президент Чехии заявил, что не говорил "ничего такого, чего не говорил раньше" и напомнил, как на прошлогодней Мюнхенской конференции также "предостерегал от нереалистических ожиданий".

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