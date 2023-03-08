''Является элементом гибридной войны'': Гуменюк рассказала о ситуации с ракетоносителями РФ в Черном море и указала на угрозы

По состоянию на утро 8 марта в акватории Черного моря не было ни одного ракетоносителя оккупационной армии РФ. Однако это не исключает угрозы ракетного удара, так как вопреки нарушениям правил безопасности оккупанты могут совершить запуск непосредственно из пунктов базирования.

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В то же время пребывание ракетоносителей долгое время на боевом дежурстве является элементом гибридной войны. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, на протяжении нескольких суток российская оккупационная армия держала на боевом дежурстве в акватории Черного моря до 5 ракетоносителей, однако запусков "Калибров" зафиксировано не было. Такое поведение врага может говорить о том, что РФ пытается играть мышцами и демонстрировать силу.

"Угроза ударов никуда не делась даже несмотря на то, что все ракетоносители заведены в пункты базирования. Они до этого несколько суток держали на боевом дежурстве в открытом море от 5 до 2 ракетоносителей. Играли мышцами, пытались демонстрировать свое присутствие и силу", – сказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" отметила, что присутствие ракетоносителей в Черном море создает повышенное социально-политическое напряжение, что также является элементом гибридной войны. Кроме того, масштабные воздушные тревоги происходят на всей территории Украины из-за активности вражеской авиации.

"Это также является элементом гибридной войны, когда пытаются создать повышенное напряжение, социально-политическое напряжение по разным направлениям. Мы помним вчерашний день, когда звучала воздушная угроза по всей Украине в связи с тем, что работали самолеты-носители ракеты "Кинжал". Такие испытания будут продолжаться", – добавила спикер ОК "Юг".

Вместе с тем отсутствие ракетоносителей в акватории Черного моря не означает, что угроза исчезла, ведь враг может запустить ракеты даже из пунктов базирования. В то же время Гуменюк призвала не забывать, что Россия может вывести корабли обратно в море в течение считанных часов.

"Чтобы выйти на боевое дежурство, ракетоносителям достаточно от 2 до 3 часов. То, что они сейчас находятся в пунктах базирования, никоим образом не связано с ухудшением погодных условий. Поэтому ситуация может динамично меняться. Гипотетически пуски ракет возможны из пунктов базирования. На такие шаги враг может пойти", – подчеркнула Гуменюк.

Ранее спикер ОК "Юг" заявила, что массированные ракетные удары государства-террориста РФ по территории Украины могут остаться в прошлом. Это связано в первую очередь с нехваткой у России высокоточного оружия. При этом враг не отказался от тактики террора и сейчас ищет новые подходы в нанесении ударов.

Напомним, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил, что в России имеются в избытке советские зенитные управляемые ракеты С-300, используя которые она экономит дорогостоящие "Калибры" и "Искандеры". Войска РФ запускают их по баллистической траектории, однако они неточные и могут падать "где угодно".

Как сообщал OBOZREVATEL, военная разведка Украины фиксирует изменения в тактике страны-агрессора России в нанесении массированных ракетных атак по нашим городам. Частично они связаны с нехваткой у врага соответствующего вооружения.

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