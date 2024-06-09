Является ли беременность жены основанием для отсрочки от мобилизации: разъяснение

Беременность супруги согласно действующему законодательству не является основанием получения отсрочки от мобилизации ее мужем. Это распространяется, в частности, и на случаи, когда супруги ждут рождения третьего ребенка, хотя содержание трех и более детей таким основанием может быть.

Однако юристы предполагают, что основанием для получения отсрочки может стать необходимость ухода за беременной женой. Подробности раскрыл телеканал "Эспрессо".

Так, действующий закон о мобилизации не предусматривает получение отсрочки мужем, имеющим беременную жену. При этом несмотря на то, что на отсрочку могут претендовать военнообязанные, содержащие троих и более детей, пока третий ребенок еще не родился и не был официально зарегистрирован – мужчину могут мобилизовать.

Исключение составляют только случаи, когда у беременной супруги возникли проблемы со здоровьем. В этом случае основанием для отсрочки, как предполагают юристы, может стать документально подтвержденная медико-социальной экспертной комиссией или врачебно-консультативной комиссии здравоохранения потребность ухода за беременной.

Юристы советуют в таких случаях обратиться в ТЦК и СП с соответствующим пакетом документов. В него входят:

медицинское заключение о состоянии здоровья жены, подтверждающее необходимость кесарева сечения или другой диагноз;

свидетельства о рождении детей;

официальные документы, подтверждающие семейные связи;

справка о местожительстве семьи.

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