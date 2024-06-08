Могут ли отцу ребенка с инвалидностью отказать в отсрочке от мобилизации: ответ юриста

Согласно действующему законодательству, во время действия режима военного положения и общей мобилизации отдельные категории военнообязанных граждан Украины имеют право на отсрочку. В частности, в этот список входят родители детей с инвалидностью.

Однако и здесь законодательство предусматривает некоторые исключения. Какие именно – объяснила адвокат по военному праву Ирина Мациевская.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, родители, дети которых имеют инвалидность, должны предоставить в ТЦК и СП медицинское заключение с подтверждением диагноза ребенка.

Однако если факт инвалидности был подтвержден за границей, а соответствующий документ выдали специалисты иностранного медицинского учреждения – это не дает права на получение отсрочки. Это право дают исключительно выданные в Украине медицинские документы, потому что международные критерии признания инвалидности в Украине не принимаются.

"Для получения отсрочки от мобилизации по основаниям инвалидности ребенка до 18 лет, согласно постановлению КМУ 560 от 16.05.2024 года, военнообязанный должен подтвердить инвалидность ребенка документами, выданными украинскими медицинскими учреждениями, а именно: медицинским заключением о ребенке с инвалидностью до 18 лет за формой, утвержденной Минздравом, или индивидуальная программа реабилитации такого ребенка, выданного ЛКК лечебного профилактического учреждения", – пояснила Мациевская.

В случае установления инвалидности ребенка за границей юрист советует подтвердить этот статус в Украине.

"Имея документы, подтверждающие инвалидность или диагноз ребенка, дающего основания для установления инвалидности за рубежом, вы можете обратиться в медучреждение в Украине и пытаться подтвердить этот статус в Украине", – отметила она.

По словам Мациевской, ребенок, инвалидность которого была установлена за границей, скорее всего, будет проходить лечение также за пределами Украины. Так что отцу такого ребенка трудно будет получить отсрочку от мобилизации. Ведь возникает много факторов, которые при рассмотрении заявления на отсрочку невозможно будет проверить.

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