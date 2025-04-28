Ювелирная работа: FPV-дрон украинских пограничников сбил российский триколор в Харьковской области. Видео

Вооруженные силы не дают закрепиться войску террориста на временно оккупированных территориях. Наши бойцы ликвидируют не только оккупантов и их ценную технику, но и триколоры врага. В этот раз FPV-дрон украинских пограничников сбил российский флаг в Харьковской области.

Видео дня

Эффектное видео было опубликовано пресс-службой ГПСУ. Военные подчеркивают, что это была ювелирная работа.

"Операторы БпЛА обнаружили вражеский флаг, вывешенный на ТОТ Харьковщины. Наши дронари ювелирно сняли "аквафреш" со здания вместе со флагштоком", – говорится в подписи к видео.

Накануне стало известно о том, что в Харьковской области пограничники уничтожили вражеские укрытия, авто и пушки россиян. Военные подчеркивают, что эстафета летальных стачек будет продолжаться и дальше.

Ранее сообщалось, что воины Государственной пограничной службы Украины на Сумском направлении нанесли мощные удары дронами по силам армии страны-агрессора РФ. В результате враг понес тяжелые потери, в частности в живой силе, транспорте и артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA, в DeepState заявили, что заявление РФ о полном вытеснении ВСУ из Курщины не соответствует действительности, хотя враг действительно имеет там продвижение. Сил обороны ведут сражения с россиянами и военными КНДР, а также ведут охоту и поражение логистики врага и его мест сосредоточения.

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