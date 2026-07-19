Ювелирная точность: ВСУ продемонстрировали сбивание вражеского Shahed перехватчиком. Видео

Ежедневно украинские воины отражают атаки российских войск. В частности, в отражении воздушных угроз принимают участие украинские зенитчики.

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Один из вражеских дронов-камикадзе с помощью зенитного БПЛА сбили военнослужащие 38-го зенитного ракетного полка имени Юрия Тютюнника. Кадры публикует пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Ювелирная точность! Вот как выглядит сбивание вражеского Shahed перехватчиком. Оккупанты атакуют наши города ежедневно, но зенитчики методично и безжалостно разрушают их планы, сбивая смертоносное железо еще на подлете", — говорится в сообщении.

Напомним, дроноводы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожили в Харьковской области склад селитры, вблизи которого оккупанты скапливали личный состав. После удара FPV-дрона произошел мощный взрыв, а последствия поражения и потери противника еще уточняются. Удар был нанесен на Козачолопанском направлении, в районе села Ветеринарное.

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Кроме того, украинские военные в течение нескольких дней успешно поразили ряд целей российских войск на Харьковском направлении. Среди уничтоженного — тяжелая автомобильная техника, которую оккупанты использовали на линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 1520 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 428 тыс. 930 человек.

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