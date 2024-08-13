За прошедшие сутки произошло более 130 боестолкновений: в Генштабе доложили о ситуации на 'нуле'

Проходят девятьсот первые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают сдерживать давление российских захватчиков, нанося им значительные потери в живой силе и технике. Самой горячей ситуация остается на Покровском направлении.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 12 августа 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 130 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг три раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку от Тихого и Волчанска, где продолжаются два боя.

На Купянском направлении произошло 12 боевых столкновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Новоосинового, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки. Одиннадцать столкновений завершено, одно – продолжается.

На Лиманском направлении в течение дня российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Тернов и Торского. Наши защитники отбили 24 атаки, еще одна – продолжается.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отражали четыре вражеских штурма в районах Верхнекаменного и Спорного, где до сих пор продолжается одно боеприкосновение.

На Краматорском направлении шли семь боев близ Часового Яра и Богдановки, два из которых продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 10 раз атаковали украинские войска возле Железного, Торецкого и Нью-Йорка. Девять боестолкновений – завершено, одно – продолжается.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 50 боев неподалеку от населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанне, Скучное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожеланне и Птиче. Силы обороны отразили 43 атаки, семь – еще продолжаются.

По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 236 окупантов, 88 из них – безвозвратно. Также уничтожены блиндаж самоходной гаубицы 2С19 и три единицы автотранспорта. Кроме этого, поврежден танк, три артиллерийские системы, миномет 2Б11 и три единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Парасковеевки, Калинового, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Шесть боевых столкновений завершено, два – продолжаются.

На Времевском направлении противник совершил шесть наступательных действий в сторону Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки до сих пор продолжаются. Ситуация под контролем украинских защитников.

На Ореховском направлении два вражеских штурма позиций наших подразделений вблизи Новоандреевки не имели успеха.

На Приднепровском направлении враг также потерпел поражение, шесть раз атакуя оборонные рубежи украинцев.

На других направлениях ситуация особых изменений не претерпела. Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники за прошедшие сутки отминусовали в боях около 1080 российских оккупантов. Так, за время полномасштабного вторжения войска РФ понесли уже 592 тысячи безвозвратных и санитарных потерь в живой силе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!