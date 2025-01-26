За сутки 167 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российская оккупационная армия продолжает интенсивные наступательные действия в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. Враг использует свое превосходство в живой силе и технике в ходе штурмовых действий. Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении.

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Всего за сутки на фронте было зафиксировано 167 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 26 января.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиаударов и сбросил 113 управляемых авиабомб. Кроме этого, противник совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 104 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1969 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами россиян были районы населенных пунктов Берислав Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области.

В свою очердь ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Новосергеевка, Шейковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки и в направлениях Новолюбовки, Макеевки, Зеленой Долины и Торского.

На Северском направлении враг осуществил одну атаку в районе Верхнекаменки.

На Краматорском направлении оккупанты 33 раза атаковали в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлино, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улакли, Константинопольское и в направлениях Покровска, Видродження и Успенов.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили девять российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Великая Новоселка.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отразили два штурма врага на Приднепровском направлении.

На Ореховском, Гуляйпольском и Харьковском направлениях за минувшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За вчера российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросили 57 КАБ, совершили 292 артиллерийских обстрела. Украинские защитники отразили 16 штурмовых действий агрессора.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1720 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 4 боевых бронированных машины, 14 артиллерийских систем, 40 БПЛА оперативно-тактического уровня и 53 автомобиля оккупантов.

Напомним, силы обороны Украины во время боев за сутки 25 января уничтожили 120 единиц военной техники и вооружения российской армии. Также ликвидировали и ранили около 1720 захватчиков из страны-агрессора. Общие потери живой силы оккупационных войск с начала полномасштабной войны составляют примерно 830 190.

Ранее сообщалось, что Россия определила своей целью пробить дыру в украинской обороне на Покровском направлении. Оккупанты пытались ее реализовать до инаугурации нового президента США Дональда Трампа, ныне же "дедлайн" сместился на другую "сакральную" дату – 9 мая.

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