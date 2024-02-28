За сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения: в Генштабе назвали направления, где враг проводит атаки. Карта

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 102 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Враг проводил атаки на семи направлениях фронта.

Защитники Украины стойко держат оборону и наносят врагу потери в живой силе и технике. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 28 февраля.

В частности, отмечается, что авиация сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделения ПС ВСУ уничтожили 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск отминусовали 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства, 1 средство ПВО и 2 станции РЭБ противника.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток оккупанты нанесли по Украине 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершили 141 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате террористических атак РФ, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Чернецкое, Чуйковка, Храповщина, Грабовское, Юнаковка, Пустогород Сумской области; Бологовка, Ивановка, Берестово Харьковской области; Выемка, Веселое, Богдановка, Дружба, Новоселовка Первая, Первомайское, Курахово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области; Левадное, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области; Молодежное Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении силы обороны отразили 13 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отразили 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отразили 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг, 29 раз пытался прорвать оборону наших войск, также отбиты еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного.

На Ореховском направлении силы обороны отразили 8 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безрезультатный штурм позиций наших войск на левобережье Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что оккупанты пытаются воспользоваться тактическими возможностями, появившимися после захвата ими Авдеевки в Донецкой области. Они поддерживают относительно высокий темп наступательных операций в надежде продвинуться как можно дальше в этом районе, прежде чем украинские войска установят более труднопроходимую оборону.

– В ночь на 28 февраля захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Десять "Шахедов" они направили в Николаевскую и Одесскую области: все вражеские БпЛА сбили силы ПВО.