За сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения, поражены четыре склада боеприпасов врага – Генштаб

За сутки 14 ноября на линии фронта произошло 144 боевых столкновения. Более 60 из них – на Кураховском и Покровском направлениях.

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Тем временем украинские ракетчики и артиллеристы наносили удары по местам скопления живой силы и техники вражеской армии и взорвали четыре российских склада БК. О том, как прошли сутки на фронте, рассказали в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00.

За прошедшие сутки россияне нанесли по украинским позициям и населенным пунктам ракетный удар с применением двух ракет, совершили 50 авиационных ударов, запустив 103 КАБ. Также они произвели более 4 тысяч обстрелов, из них 92 – из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Слатино Харьковской области; Северск, Часов Яр, Миньковка, Майское, Иванополье, Торецк, Селидово, Калиновое, Дачное, Романовка, Великая Новоселка, Сухие Ялы, Шевченко Донецкой области; Темировка, Степногорск, Приморское Запорожской области.

Тем временем ракетные войска и артиллерия Сил обороны накануне нанесли два удара по скоплениям живой силы, вооружений и военной техники врага, а также поразили четыре склада боеприпасов.

На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки оккупанты совершили 11 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска отразили девять атак захватчиков вблизи населенных пунктов Катериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. В то же время враг наносил авиаудары в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражены два штурма вблизи Верхнекаменского.

При поддержке авиации на Краматорском направлении враг один раз пытался прорвать оборону в районе населенного пункта Предтечино.

Недалеко от населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка на Торецком направлении враг совершил 11 атаки. К тому же активно применял бомбардировочную авиацию.

Наши защитники отбили 24 вражеских штурма разной интенсивности на Покровском направлении в районах населенных пунктов Проминь, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка.

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отразили в районах населенных пунктов Берестки, Солнцевка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка, где оккупанты 37 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Враг активно применял бомбардировочную авиацию на Времевском направлении, на котором наши защитники отразили 12 атак оккупантов в районе населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Равнополь, Новодаровка.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения недалеко от Новоданиловки.

Четыре атаки оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним, за прошедшие сутки украинские защитники отминусовали 1520 российских захватчиков.

Также враг потерял 11 танков, 21 боевую бронированную машину, 20 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 34 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 77 автомобилей и 16 единиц специальной техники.