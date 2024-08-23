За сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

За прошедшие сутки, 22 августа, на фронте произошло 144 прямых боевых столкновения между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Больше всего атак произошло на Покровском направлении.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро пятницы, 23 августа. Враг нанес один ракетный удар по позициям украинских военных и гражданских объектов, а также совершил 67 авиаударов, сбросив 79 управляемых авиабомб. Кроме этого, было зафиксировано 4483 обстрела, из которых 176 — из реактивных систем залпового огня.

Российские силы активно атаковали авиацией населенные пункты, таких как Дружба, Толстодубово, Сопич, Свободная Слобода, Мирополье, Павловка, Большая Писаревка, Казачья Лопань, Покровка, Кругляковка, Часов Яр, Торецк, Плещевка, Александрополь, Константиновка, Максим.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, пяти средствам РСЗО оккупантов, пункту управления и одному важному объекту врага.

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник атаковал 15 раз, в том числе в районах Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки, а также совершил пять атак в сторону Лозовой.

В Лиманском направлении враг провел 11 штурмов в районах восьми населенных пунктов. Больше всего боеприкосновений произошло возле Макеевки и Новосадового, где было зафиксировано два и три столкновения соответственно.

На Северском направлении украинские защитники отразили семь атак врага вблизи Белогоровки, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили 12 атак, сосредотачивая усилия в районах Ивановского и Временного Яра. У последнего противник действовал при поддержке штурмовой авиации, выпустив 22 НАРа.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 15 атак в районах Нелиповки, Нью-Йорка, Дружбы и Торецкая.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 53 атаки в районах одиннадцати разных населенных пунктов, в том числе вблизи Новогродовки, Николаевки, Птичьего и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 20 попыток врага продвинуться у Красногоровки, Константиновки и Карловки.

На Времивском направлении противник совершил шесть атак в сторону Угледара, Раздольного и Урожайного, а также штурмовал наши позиции со стороны Владимировки.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оперативная обстановка осталась без существенных изменений, враг не проводил штурмовых и наступательных действий, но нанес авиаудары по районам Новоандреевки, Новоданиловки, Новодаровки и Пятихаток.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлены признаки формирования наступательных группировок врага. Противник сохраняет военное присутствие на границе с Черниговской областью. Операция сил обороны продолжается в Курской области.

В целом, по всей линии боевого столкновения, украинские защитники наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, истощая боевой потенциал оккупантов и нарушая их логистические цепи. За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек, были обезврежены четыре танка, 32 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, одна РСЗО, средство ПВО, 27 БПЛА оперативно-тактического уровня, 49 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 августа украинские пограничники уничтожили два склада БК, пять авто и три грузовика оккупантов в Серебрянском лесу в районе Кременной. Кроме того, защитники повредили десяток вражеских позиций, ликвидировав четырех и ранив одного захватчика.

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