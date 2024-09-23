За сутки на фронте произошло 162 боевых столкновения, поражен пункт управления врага и система ПВО – Генштаб

Оккупационные войска России за прошедшие сутки совершили больше всего атак на Покровском направлении – более трех десятков. В общем на передовой произошло 162 боевых столкновения, защитники нанесли врагу потери и в боях, и в ударами в тылу.

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О ситуации на фронте рассказал Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на утро 23 сентября. По уточненной информации, в течение воскресенья агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара (четырьмя ракетами), 67 авиаударов (99 КАБами), совершил 5587 обстрелов, 167 из них – с РСЗО.

Оккупанты обстреливали н. п. Эсмань, Беловоды, Журавка, Бывалино, Яструбщина, Реки, Бунякино, Волфино, Кондратовка, Угроиды, Малушино, Мелячиха, Волчанские Хутора, Волчанск, Купянск, Купянск-Узловой, Первомайское, Твердохлебово, Ивановка, Святопокровское, Славянск, Ступочки, Дружба, Петровка, Торецк, Александрополь, Богоявленка, Урожайное, Ровнополь, Каменское, Камышеваха, Павловка, Запорожье и Одрадокаменка.

На Харьковском направлении захватчики продолжали штурмовые действия: произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска и Тихого. На Купянском направлении было 16 вражеских атак: Силы обороны отражали штурмовые действия россиян возле Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 13 российских штурмов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка, Чернещина, Дружелюбовка, Новосадово и Диброва. На Северском направлении защитники отбили две атаки возле Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток оккупантов прорвать нашу оборону в районах Калиновки, Клищиевки, Григоровки и Ступочков. На Торецком направлении ВС РФ, при поддержке авиации, совершили девять атак. Усилия они сосредотачивали в районах Дачного, Торецка и Щербиновки, штурмовали вблизи Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 35 атак. Оккупанты сосредотачивались возле Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки, Миролюбовки и Михайловки. На Кураховском направлении захватчики 28 раз пытались прорвать оборону наших войск. ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Горняка, Цукуриного, Желанного Второго, Георгиевки, Екатериновки и Константиновки.

На Времивском направлении оккупанты совершили шесть атак украинских позиций вблизи Угледара. На Ореховском направлении было два безуспешных для врага боевых столкновений неподалеку от Работино. На Приднепровском направлении армия РФ провела один неудачный штурм, получив отпор.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области РФ. По имеющейся информации, за минувшие сутки российские войска нанесли по собственной территории на Курщине 16 авиационных ударов с использованием 27 управляемых авиационных бомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений. На границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие, активизировал деятельность авиации, с территории РФ совершал обстрелы по Брускам, Малушиному, Павловке, Журавке, Великой Писаревке, Бояро-Лежачам и ряду других приграничных населенных пунктов.

Наши воины продолжают активные действия наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, двум артиллерийским системам, одной системе ПВО и пункту управления захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, воинам Сил обороны удалось остановить наступление оккупантов на город Селидово в Покровском районе, однако есть другие проблемные участки. На этом восточном направлении за последнее время несколько снизилась интенсивность боевых действий, однако этот оно остается самым сложным.

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