За сутки на фронте произошло 162 боевых столкновения, поражены два склада боеприпасов и ГСМ врага – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 162 боевых столкновения. Более 70 из них пришлись на Кураховское и Покровское направления.

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В то же время украинские ракетчик и артиллеристы накануне уничтожили два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов вражеской армии и нанесли удары по ряду других целей. О ситуации на фронте на 8 часов утра 13 ноября рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Накануне российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 87 авиаударов, сбросив 151 КАБ. Кроме этого, они совершили 5168 обстрелов, из них 110 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Уды, Вильча, Липцы, Амбарное, Лозовая, Загрызово Харьковской области; Новоегоровка, Белогоровка Луганской области; Терны, Дружковка, Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Свято-Покровское, Красное, Торецк, Петровка, Мирноград, Курахово, Дальнее, Андреевка, Раздольное, Великая Новоселка Донецкой области; Запорожье, Степногорск и Каменское Запорожской области.

Украинские воины в долгу не остались. За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, четыре артиллерийских средства и два других важных объекта российских захватчиков.

Накануне на Харьковском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Грековки и Торского.

На Северском направлении украинские воины отбили атаку в районе Верхнекаменского.

На Торецком направлении враг, в некоторых случаях – при поддержке авиации, совершил 11 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

На Времьевском направлении противник совершил 15 штурмов наших позиций в районах Трудового, Максимовки, Макаровки, Равнополя и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области, где украинские воины сдержали 20 атакующих действий захватчиков. Также российская террористическая армия не прекращает бомбардировку собственных территорий; по имеющейся информации, за прошедшие сутки противник нанес 24 авиаудара с применением 34 КАБ.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1770 человек. Также украинские воины обезвредили 24 танка, 49 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 61 БПЛА оперативно-тактического уровня, 96 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.