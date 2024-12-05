За сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений, поражен пункт управления противника – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. В течение суток 4 декабря на фронте было зафиксировано 168 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действий продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 5 декабря.

В течение суток российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 41 авиаудара, в частности, сбросив 55 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг произвел более 4,8 тысячи обстрелов, из них 152 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 2240 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Краснополье, Ветеринарное, Волчанские Хутора, Двуречная, Петропавловка, Лозовая, Константиновка, Гуляйполе, Новоандреевка.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по трем районам сосредоточения личного состава и по одному пункту управления противника.

На Харьковском направлении произошло семь вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск, Высокая Яруга, Глубокое. Противник активно задействовал бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Кучеривки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гаю и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону Миролюбовки, Променя, Лисовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкиного и Новопустынки. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Лисовка и Пушкино.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 41 вражеский штурм. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций недалеко от Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях захватчики наступательных действий не проводили, однако активно применяли авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. За прошедшие сутки враг 22 раза штурмовал позиции наших защитников, нанес 335 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 авиабомб.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 22 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники оккупантов.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия готовится к наступательным действиям на Запорожском направлении. В то же время следует разграничивать масштабы угроз для областного центра и других населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, военные из 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ утонули, пытаясь высадиться на островах Днепра в Херсонской области. Оккупантов на гидроцикле подбил украинский дрон, а потом их унесла вода.

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