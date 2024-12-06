За сутки на фронте произошло 188 боевых столкновений, поражены районы сосредоточения личного состава врага – Генштаб

На фронте в Украине за прошедшие сутки произошло 188 боевых столкновений, больше всего из которых на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях. В частности, под Покровском и Кураховым на Донечине украинские воины отбили 40-50 российских атак.

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Рактетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава ВС РФ. О ситуации на передовой рассказали в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 6 декабря.

По уточненной информации, в четверг армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 24 авиаудара, сбросив 31 КАБ. Кроме этого, оккупанты произвели более 4200 обстрелов (141 из реактивных систем залпового огня) и задействовали для поражений более 2000 дронов-камикадзе.

Войска РФ с авиации ударили по районам населенных пунктов Глухов, Круглое, Петропавловка, Богуславка, Лиман, Лозовая, Константинополь, Комар, Времовка.

На Харьковском направлении произошла одна безуспешная вражеская атака в районе Тихого. На Купянском – пять атак. Силы обороны отражали штурмовые действия оккупантов возле Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении ВС РФ атаковали 16 раз, пытаясь продвинуться неподалеку от Грековки, Твердохлебового, Ямполевки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском лесничестве.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Часова Яра, Ступочек и Предтечино. На Торецком совершили шесть атак неподалеку от Торецка и Нилиповки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустынка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 50 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Берестков, Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки, Романовки и Успеновки.

На Времивском направлении подразделения ВС РФ совершили 37 штурмов наших позиций недалеко от Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки. Враг активно задействовал авиацию для ударов на направлении.

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена одна вражеская атака в сторону Новоданиловки. На Приднепровском российские захватчики атаковали наши позиции четыре раза.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями агрессор с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Там российская авиация наносит удары управляемыми авиационными бомбами по собственной территории. В настоящее ввремя звестно о 12 авиаударах с применением 17 КАБов, а также о 492 артобстрелах.

Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, командование Сил обороны юга подтвердило информацию о 300 лодках, которые оккупанты стягули для наступления на Херсон. Военные отслеживают данные о подготовке врагом плавсредств для возможного форсирования Днепра, защитники готовы к любому развитию событий.

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