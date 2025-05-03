За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

Более 200 боевых столкновений произошло накануне, 2 мая, на линии фронта. Самые ожесточенные бои шли под Покровском, горячо было и на Лиманском и Новопавловском направлениях.

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Не утихают бои и на Курщине, которую ровно неделю назад, 26 апреля, "освободили" начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и российский диктатор Владимир Путин. О ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

По данным Генштаба, всего накануне зафиксировано 216 боевых столкновений.

"Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 101 авиаудар, в частности, сбросил 183 КАБ. Кроме этого, совершил почти 6700 обстрелов, из них 131 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2694 дроны-камикадзе", – отметили в ГШ ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Турья и Малая Рыбица Сумской области Сумской области; Цаповка, Великие Проходы, Дементиевка, Отрадное Харьковской области; Шахматное, Новоэкономическое, Полтавка, Малиновка, Новая Полтавка, Гнатовка, Покровск, Новосергеевка, Удачное, Новопавловка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малые Щербаки, Новоандреевка Запорожской области.

Не остались в долгу и украинские воины, которые, в отличие от оккупантов, били по военным целям вражеского войска.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, двух пунктах управления, двух артиллерийских системах, двух средствах ПВО и одной станции РЭБ противника", – перечислили в Генштабе.

Почти на всех направлениях шли боевые действия разной интенсивности.

Так, на Харьковском направлении произошло шесть боестолкновений, противник атаковал в районах Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки.

На Северском направлении Силы обороны отразили один штурм вражеских войск в районе Белогоровки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь штурмовых действий противника в районе Часова Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Крымского, Дружбы и Сухой Балки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 83 атаки агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надиевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 23 вражеских штурма в районах Ровнополя, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого, а также в направлении Отрадного и Богатыря.

На Гуляйпольском направлении, близ Высокого (бывшее Красное), Силы обороны отразили шесть вражеских атак.

На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка и Степовое, захватчики совершили пять штурмов позиций наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Курском направлении вчера наши воины отразили 20 атак противника. Враг нанес 235 артиллерийских обстрелов, из них 15 — из реактивных систем залпового огня ; совершил 14 авиационных ударов, сбросив 23 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, накануне, 2 мая, потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 48 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 126 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 121 единицу автомобильной и единицу специальной техники.

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