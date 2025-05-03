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За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

Более 200 боевых столкновений произошло накануне, 2 мая, на линии фронта. Самые ожесточенные бои шли под Покровском, горячо было и на Лиманском и Новопавловском направлениях.

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Не утихают бои и на Курщине, которую ровно неделю назад, 26 апреля, "освободили" начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и российский диктатор Владимир Путин. О ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

По данным Генштаба, всего накануне зафиксировано 216 боевых столкновений.

"Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 101 авиаудар, в частности, сбросил 183 КАБ. Кроме этого, совершил почти 6700 обстрелов, из них 131 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2694 дроны-камикадзе", – отметили в ГШ ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Турья и Малая Рыбица Сумской области Сумской области; Цаповка, Великие Проходы, Дементиевка, Отрадное Харьковской области; Шахматное, Новоэкономическое, Полтавка, Малиновка, Новая Полтавка, Гнатовка, Покровск, Новосергеевка, Удачное, Новопавловка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малые Щербаки, Новоандреевка Запорожской области.

Не остались в долгу и украинские воины, которые, в отличие от оккупантов, били по военным целям вражеского войска.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, двух пунктах управления, двух артиллерийских системах, двух средствах ПВО и одной станции РЭБ противника", – перечислили в Генштабе.

Почти на всех направлениях шли боевые действия разной интенсивности.

Так, на Харьковском направлении произошло шесть боестолкновений, противник атаковал в районах Волчанска и Каменки.

За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки.

За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

На Северском направлении Силы обороны отразили один штурм вражеских войск в районе Белогоровки.

За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь штурмовых действий противника в районе Часова Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы.

За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Крымского, Дружбы и Сухой Балки.

За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

На Покровском направлении наши защитники остановили 83 атаки агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надиевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 23 вражеских штурма в районах Ровнополя, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого, а также в направлении Отрадного и Богатыря.

За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

На Гуляйпольском направлении, близ Высокого (бывшее Красное), Силы обороны отразили шесть вражеских атак.

За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка и Степовое, захватчики совершили пять штурмов позиций наших защитников.

За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

На Курском направлении вчера наши воины отразили 20 атак противника. Враг нанес 235 артиллерийских обстрелов, из них 15 — из реактивных систем залпового огня ; совершил 14 авиационных ударов, сбросив 23 КАБ.

За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, ВСУ отбивают атаки на Курщине – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, накануне, 2 мая, потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 48 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 126 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 121 единицу автомобильной и единицу специальной техники.

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