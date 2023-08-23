За сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений: уничтожены два состава оккупантов и 'Солнцепек' – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло более 30 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами. Наши защитники нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а также уничтожили 2 зенитно-ракетных комплекса и 2 склада БК россиян.

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Кроме того, украинские военные утилизировали 1 пункт управления, 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 1 тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" противника. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 23 августа.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ночью Россия снова атаковала Украину иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Поповки Черниговской области. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Блешня, Карповичи, Орликовка Черниговской области; Рожковичи, Середина-Буда, Миропольское, Рясное Сумской области и Плетеновка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Берестово, Купянск-Узловой Харьковской области и Твердохлебово Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Звановка, Серебрянка, Северск, Веселое, Спирное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Дилиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Уманское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка, Макаровка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки, Егоровки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Красное, Затишье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ромашкового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Нововоронцовка, Херсон, Белозерка, Велетенское, Камышаны Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– издание The New York Times сообщило, что американские стратеги считают слишком рассредоточенным положение украинских войск на фронте. По их мнению, наши защитники должны сосредоточиться на главном фронте контрнаступления на юге и переключиться на основную цель наступательной операции – перерезать российские линии поставок через сухопутный коридор между РФ и оккупированным Крымом;

– в ISW считают, что успехи Сил обороны в районе Роботино на Запорожье свидетельствуют о том, что они приближаются к началу операций против второй линии обороны оккупантов. В то же время, наблюдаются признаки того, что российские войска, вероятно, имеют ограниченное присутствие в этом населенном пункте.

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