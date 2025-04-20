За сутки на фронте зафиксировано 127 боевых столкновений: подробности от Генштаба

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных участках фронта в попытке прорвать украинскую оборону. Всего за прошедшие сутки 19 апреля было зафиксировано 127 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжались на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 20 апреля.

В течение суток захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 103 авиационных удара, сбросили 170 управляемых авиабомб и привлекли для поражения 2781 дрон-камикадзе. Также враг совершил 5912 артиллерийских обстрелов, в том числе 115 из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары в течение суток противник наносил по районам населенных пунктов Рясное, Великий Прикил, Степок, Миропольское Сумской области; Зеленое поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Новодаровка, Лукьяновское, Павловка, Степногорск, Каменское и Новояковловка Запорожской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БПЛА, два средства ПВО, пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызового, Кондрашовки, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении произошло 14 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Ямполевки, а также в направлениях Торского, Грековки, Глущенкового, Ольговки, Зеленой Долины.

На Северском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал украинские подразделения в районах Торецка, Дружбы, Дачного и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Новоалександровка, Преображенка, Серебряное, Богдановка, Троицкое, Новое, Зверевое, Успеновка, Котляровка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 12 атак захватчиков в районах Привольного, Новоселки и Константинополя.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Новоандреевки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 20 атак захватчиков, также враг нанес 15 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ, и совершил 356 обстрелов, восемь из которых – из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили танк, пять боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 64 БПЛА оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Напомним, после объявленного российским диктатором Путиным перемирия оккупанты совершили сотни обстрелов. Вопреки словам военного преступника захватчики применяют артиллерию и дроны. В свою очередь украинские воины отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что РФ продолжает делать вид, что якобы открыта для переговоров по прекращению огня в Украине, однако последние заявления Москвы свидетельствуют об обратном. По оценке аналитиков, Кремль не заинтересован ни в каких соглашениях, которые не учтут все его ультимативные требования к Киеву.

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