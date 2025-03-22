Заботился о жене и сыне: на Полтавщине простились с павшим на войне Русланом Веселкиным. Фото

В боях за Украину погиб воин Руслан Веселкин из Кременчуга на Полтавщине. На защиту родной земли он стал в мае прошлого года, погиб же Герой 2 марта в Сумской области.

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В Кременчуге с павшим в бою защитником простились 21 марта. О потере рассказали в Департаменте социальной защиты населения Кременчуга, а городское издание "Кременчугский Телеграф" собрало воспоминания родных и побратимов воина о нем.

О гибели Руслана Веселкина в Кременчуге горожанам сообщили 20 марта – почти через три недели после того, как он принял свой последний бой.

"С большойглубокой грустью сообщаем, что 2 марта 2025 года героически погиб, защищая территориальную целостность Украины во время агрессии войск Российской Федерации. верный сын и преданный защитник Родины – Веселкин Руслан Анатольевич", – отметили в Департаменте социальной защиты населения.

Уже на следующий день, 21 марта, Героя провели в последний путь.

Родился будущий защитник 16 сентября 1978 в селе Чапаевка Семеновского района. Его тетя Лариса рассказала журналистам, что ее племянник еще с юношеских лет отличался хорошим чувством юмора, имел много друзей, был чрезвычайно общителен, однако успевал и в компании время провести, и родным по хозяйству помочь.

"В селе он окончил 9 классов школы, а потом приехала его тетя и забрала в Крым. Ему там очень понравилось, он там и остался. Окончил профессиональное училище, работал укладчиком асфальта. Потом его забрали в армию, служил десантником в Одесской области. После армии вернулся домой в село, 5 лет там работал, а потом переехал в Кременчуг", – рассказала женщина.

Там, в Кременчуге, Руслан нашел любимую, Елену, которая стала его женой и родила ему сына.

"Семья у них очень хорошая была, очень они дружные. Всегда заботился и о жене, и о сыне", – рассказала Лариса.

В ряды Вооруженных сил Украины Руслан Веселкин стал 29 мая 2024 года, рассказала журналистам военнослужащая Любовь Телятник. А свой последний бой он принял на Сумщине, где российские войска пытаются прорвать украинскую оборону.

"Служил в должности водителя автомобильного отделения автомобильного взвода подразделения продовольствия вещевого и военно-технического имущества роты обеспечения продовольствия. Погиб 2 марта 2025 во время выполнения боевого задания вблизи села Юнаковка Сумской области. Вечная память герою!" – подчеркнула она.

В городе, который стал для Руслана Веселкина родным, с ним простились в Свято-Николаевском соборе. Вечный покой Герой обрел на Свистовском кладбище, в мемориальном секторе почетных захоронений защитников и защитниц Украины.

"Мы были знакомы довольно давно, дружили семьями. В нашей памяти Руслан останется как добрый, отзывчивый человек, хороший муж и прекрасный отец.... Всегда был энергичен, позитивен. Когда бы не обратилась к нему с каким-то вопросом – никогда не бывало, чтобы он отказал или не помог", ––рассказала о защитнике Оксана.

Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб Герой с Волыни Роман Гус.

Жизнь защитника Украины оборвалась в Донецкой области в октябре 2024 года. В течение пяти месяцев его считали пропавшим без вести. Однако ДНК-экспертиза подтвердила гибель воина, которому сегодня, 22 марта 2025 года, могло бы исполниться 30 лет и который ушел в вечность 29-летним.

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