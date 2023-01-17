Зачем Путину Герасимов во главе сил 'СВО' в Украине: Селезнев назвал причину

Смена руководства "специальной военной операции" России – войны против Украины – свидетельствует о внутриполитической борьбе "башен Кремля". Враг может существенно активизироваться на трех направлениях.

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Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. "Путин как старый спецназовец пытается развести стороны и создать конкуренцию между ними, чтобы те, занимаясь разборками между собой, не обращали внимания на кремлевского диктатора", – заметил он.

По мнению эксперта, речь идет о противостоянии двух кремлевских силовых группировок. "Очевидно, что усиление группировки Шойгу-Герасимов-Лапин осуществляется в пику усиления группировки Золотов-Кадыров-Пригожин, которое было ранее", – сказал он.

Селезнев предположил, что перекладывание полноты власти и полномочий в руки Валерия Герасимова "делается в преддверии каких-либо масштабных мероприятий, связанных с участием российской армии в рамках "СВО".

В этом контексте он напомнил, что страна-террорист Россия располагают резервом в 150 тысяч военнослужащих, которые были мобилизованы и в настоящее время проходят подготовку в учебных центрах. Их могут задействовать для наступления российской оккупационной армии на трех направлениях.

Первое – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, второе – выход на админграницы Запорожской области, чтобы "освободить" "присоединенные" к РФ украинские территории. И, наконец, враг может решиться на новый поход на Киев, предположил Селезнев.

По поводу последнего направления эксперт заметил: "Какими ресурсами и силами, как Путин сможет организовать это мероприятие, чтобы от него был какой-то результат, я не знаю. Потому как тот же Суровикин однажды уже пытался реализовать эту историю, но чем это закончилось, мы видели в марте прошлого года".

Полную версию интервью с Владиславом Селезневым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предположил, что Россия попытается пойти ва-банк в войне против Украины. По его прогнозам, ближайшие два-три месяца станут решающими.