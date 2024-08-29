Задействовали пехотные группы: оккупанты возобновили активность на Ореховском направлении – спикер ОГВ 'Таврия'

Российские оккупационные войска возобновили активность на Ореховском направлении, сосредоточив свои усилия на штурмовых действиях в Запорожской области. Пока они задействуют пехотные группы.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил спикер Оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий. По его словам, в течение трех дней – 22, 23 и 24 августа – во время празднования Дня Независимости, по всей операционной зоне ОГВ "Таврия" не было зафиксировано никакой штурмовой активности со стороны противника.

Это касалось как Запорожской, так и Херсонской областей.

Однако после этого оккупанты снова начали использовать малые пехотные группы, пытаясь прорваться на нескольких участках фронта. В частности, в Херсонской области, на левом берегу Днепра, произошло несколько боевых столкновений.

В то же время на Запорожском направлении российские войска сосредоточили свои усилия на Работинском выступе, пытаясь продвинуться севернее, в сторону Орехова.

"Россияне снова начинают прибегать к активности малых пехотных групп, как в некоторые дни в Херсонской области, на плацдармах на левом берегу Днепра. Например, позавчера были отражены два штурмовых действия, так и в Запорожской области на Работинском выступе, где противник не оставляет попыток продвинуться севернее, ближе к Орехову, через Малую Токмачку в первую очередь", – сказал Дмитрий Лыховий.

Следует отметить, что ситуация на Покровском направлении, где враг занял Новогродовку, остается очень сложной. Покровская оборона должна стать приоритетной задачей, ведь этот город является ключом к стабилизации ситуации на востоке.

Ранее сообщалось, что украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Тенденция может измениться, если там будут задействованы значительные силы, и задействованы грамотно.

Напомним, Силы обороны Украины, принимавшие участие в наступательной операции в Курской области РФ, могли снизить темпы атак. Сами россияне считают, что украинские военные предпринимают такие действия, чтобы укрепить позиции в уже пройденных районах.

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