'Важны все населенные пункты': эксперт объяснил, почему врага не удается остановить на Покровском направлении. Карта

Ситуация на Покровском направлении, где враг занял Новогродовку, остается очень сложной. Покровская оборона должна стать приоритетной задачей, ведь этот город является ключом к стабилизации ситуации на востоке.

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Такое мнение высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз. По его словам, ни один населенный пункт в этом стратегически важном направлении нельзя считать неважным. Каждый из них имеет значение для дальнейшего развития событий.

"Неважных населённых пунктов там уже давно нет. На этом важном, стратегическом направлении важны все населенные пункты. Врага не удается остановить, потому что он вышел на оперативное пространство", – сказал он.

Симороз считает, что это стало возможным еще после наступления на Авдеевском направлении.

"К сожалению, это последствия еще наступления врага на Авдеевском направлении, когда оно значительно продвинулось. Тогда там не удалось стабилизировать ситуацию из-за неудачных действий по фортификационным сооружениям, по линиям обороны. Фактически это продвижение врага происходит из Авдеевки. За это время враг продвинулся, по сути, на 30 километров без существенных задержек и каких-либо серьезных боев", – объяснил эксперт.

По его словам, от Новогродовки до Покровска осталось всего около 10 километров. Еще хуже то, что враг уже держит под огневым контролем стратегически важную трассу неподалеку от Покровска. В зоне риска находится Мирноград, который играет важную роль для группировки Вооруженных Сил Украины.

Симороз отмечает, что судьба востока Украины зависит от обороны Покровска. Город нужно удержать любой ценой, ведь в ближайшее время, по его мнению, начнется оборона самого города. Сейчас есть возможность подготовить Покровск к этому, но времени остается все меньше.

"Покровск нужно оборонять, он имеет стратегическое значение. Там развилка дорог в сторону Краматорска, Славянска, Константиновки. Это если смотреть восточнее Покровска. Если смотреть западнее Покровска, то там около 30 километров до административной границы Днепропетровской области, что тоже имеет стратегическое значение. По сути дорога на Днепропетровщину проходит именно через город Покровск, поэтому врага здесь необходимо сдержать", – сказал он.

Эксперт добавил, что враг может использовать этот город в качестве плацдарма для наступления на Краматорск, Славянск, а также на западную часть Днепропетровщины, где находится Павлоград – город, имеющий большое значение для украинских сил логистики.

"Итак, все упирается в город Покровск. С момента Авдеевки, когда командование сказало о том, что ВСУ отходят на новые подготовленные позиции, это не совсем соответствовало действительности. Как видим, нет на этом направлении подготовленных позиций, фортификационных сооружений. Это привело к серьезной проблеме – еженедельно, а иногда и каждый день враг захватывал новые населенные пункты", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Тенденция может измениться, если там будут задействованы значительные силы и грамотно.

Напомним, Силы обороны Украины, принимавшие участие в наступательной операции в Курской области РФ, могли снизить темпы атак. Сами россияне считают, что украинские военные предпринимают такие действия, чтобы укрепить позиции в уже пройденных районах.

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