'Захват Великой Новоселки может быть следующей целью': Згурец раскрыл планы российских войск. Карта

Российские оккупационные войска продолжают активные боевые действия по нескольким направлениям. По словам военного эксперта и директора Defense Express Сергея Згурца, захват Великой Новоселки может стать следующей стратегической целью оккупантов.

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Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо". По словам Згурца, Россия продолжает давление на украинские позиции сразу на нескольких направлениях, в том числе возле Временного Яра и Лиманского фронта.

Особое внимание он обратил на ситуацию вблизи Угледара, где российские войска пытаются прорваться в двух направлениях – в сторону Курахово и Золотой Нивы.

"Как раз сейчас на Запорожском направлении, где Угледар был таким углом для Донбасского и Запорожского фронтов, активизировались боевые действия", – сказал Згурец.

Хотя пока нет признаков значительного продвижения российских войск в Запорожском направлении, эксперт подчеркнул, что Великая Новоселка может стать следующей важной целью для врага. Захват этого населенного пункта позволил бы оккупантам улучшить свои позиции и создать новые угрозы для украинских сил обороны в регионе.

Згурец также отметил, что значительные российские силы были переброшены по этому направлению в Курскую область.

"Помним, что в Курскую область опрокидывали значительное количество сил захватчика из Запорожского направления, поэтому действия врага могут быть зондирующими. Сейчас на текущий момент трудно сделать выводы, что именно происходит, и действительно ли там параллельно противник накапливает силы. Повторю, что захват Большой Новоселки для противника может быть следующей целью", – резюмировал эксперт.

Напомним, Институт изучения войны также сообщил, что российские войска возобновили тактические наступательные атаки в районе границ Донецкой и Запорожской областей Украины и добились продвижения в локальных атаках. К тому же, эти тактические успехи не являются результатом внезапного или неожиданного прорыва оккупационных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября отмечалось, что в результате штурмовых действий оккупантам удалось закрепиться в лесополосе в районе села Левадное на границе Запорожья и Донбасса. Также враг осуществлял подготовку к дальнейшим наступательным действиям.

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