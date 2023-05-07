Захватчики несут ощутимые потери на Луганщине, пытаясь прорваться в Белогоровку

За минувшие сутки оккупанты 103 раза обстреляли населенные пункты в Луганской области. На счастье, погибших и раненых среди мирного населения не было.

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О ситуации в области сообщил глава Луганской ОВА Лысогор Артем. Он также рассказал, что враг продолжает штурмовать позиции ВСУ вблизи Белогоровки.

Так, на вышеупомянутом направлении благодаря устойчивости украинских защитников, враг понес значительные потери.

Также Лысогор рассказал, что захватчики продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях, используя различные методы давления и шантажа на население, которое не хочет становиться гражданами РФ. Кроме того, по словам главы ОВА, детей из Луганской области оккупанты заставляют выезжать на оздоровление в Россию.

Ранее в сети показали жуткие кадры из города-крепости Бахмута. Российские оккупанты, которые долгие месяцы не в состоянии захватить город из-за могущества украинской обороны, мстят, стирая его с лица земли.

Напомним, что глава Чечни просит Путина перебросить подразделения "Ахмат" в Бахмут. Кадыров заявил, что "Ахмат" готов выдвигаться в Бахмут, а несколько подразделений уже отправились на фронт. Он также раздумал, что захватить город российским оккупантам удастся уже в ближайшее время.