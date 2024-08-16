Захватчики применяют авиацию и артиллерию: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Россияне продолжают попытки прорвать оборону украинских воинов на линии фронта. Наступательные действия они проводят, используя преимущество в живой силе и поддержку авиации, с начала суток 16 августа и до 16:00 зафиксировано 75 боевых столкновений.

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Самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении, на него пришлась почти треть всех атак. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. Российские оккупанты и дальше пытаются использовать преимущество в живой силе и авиационную поддержку. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 75. Активнее всего враг сейчас действует на Покровском направлении – там провел почти треть от всех атак", – отметили в Генштабе.

Оккупанты активно обстреливают приграничье Сумской области, применяя для этого артиллерию и авиацию. Так, под артиллерийским огнем врага оказались районы населенных пунктов Фотовиж, Старая Гута, Новоалександровка и Дружба. С РСЗО враг бил по Бачевску. Также нанес авиационные удары возле Степка, Мирополья, Малой Рыбицы, Кияницы и Краснополья.

На Харьковском направлении российские террористы восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске по состоянию на 16 часов еще продолжался бой.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Глушковки, Кругляковки и Андреевки атаки отражены силами обороны. Атака в сторону Лозовой на 16 часов продолжалась. Оккупанты нанесли двух авиаударов КАБами по Купянску-Узловому.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Торского. Всего с начала суток на этом направлении произошло уже шесть боеприкосновений, до сих пор продолжается бой у Макеевки. Ситуация контролируется. Под удары российских бомб попали районы Осинового, Дружелюбовки и Серебрянки – по ним оккупанты запустили восемь КАБов.

"Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает жесткий отпор от украинских воинов. Так, вблизи Верхнекаменского, Спорного и Переездного оккупанты семь раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки остановлены", – рассказали в Генштабе.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Григоровки и Часова Яра. Два из этих боестолкновений продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до восьми. Враг атакует у населенных пунктов Торецк и Белая Гора, где наши защитники отбивают два штурма. В районах Нью-Йорка, Зализного и Нелиповки шесть боестолкновений уже завершены. Авиация агрессора бомбила Торецк, также оккупанты обстреляли Дачное и Нью-Йорк неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении – наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Калиновки, Птичьего и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживают напор и отразили 17 атак противника, шесть боев еще продолжаются. Потерпел три авиаудара НАРами Александрополь.

На Кураховском направлении с начала суток загарбники девять раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки, Георгиевки, Александровки и Константиновки. По последней били НАРами.

На Времьевском направлении было отражено одно штурмовое действие противника в сторону Константиновки. Российские неуправляемые авиаракеты взрывались неподалеку от Угледара и Новодонецкого – захватчики избивали с вооружения вертолетов Ка-52.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении оккупанты один раз безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор.

Похожая ситуация на Приднепровском направлении – там также отражена одна вражеская атака.

На других направлениях – без особых изменений.

Напомним, ранее в этот день в Генштабе отчитывались, что враг активно наступал на Покровском, Торецком и Кураховском направлениях.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки украинские воины "денацифицировали" и "демилитаризовали" 1330 оккупантов и 35 вражеских ББМ.