'Захватчики снова проиграли прятки': в ГУР показали, как уничтожают окупантов и их укрытие. Видео

Украинские защитники продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам на фронте. Недавно в сети показали, как наши разведчики точно поражают цели противника.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины. Защитники ударили по местам скопления, укрытиям и укреплениям врага, а также уничтожили вражеские средства связи и наблюдения.

"Захватчики снова проиграли прятки и им прилетела кара небесная! На видео ― успешные удары разведчиков по местам скопления, укрытиям и укреплениям моск*витов, а также сожжение вражеских средств связи и наблюдения", – отметили военные.

Ранее сообщалось, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали уничтожение техники российских захватчиков в Харьковской области. Атакованы два танка противника и бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ (в народе известен как "мотолига").

Как сообщал OBOZ.UA, в 92 ОШБр заявили, что у ВС РФ на Купянском направлении есть приказ выйти на берег реки Оскол, не считаясь с потерями. Там враг ведет штурмы практически непрерывно.

Также кадры как украинские морские пехотинцы вместе с силами территориальной обороны и 47 механизированной бригадой выбивали российских военных из поселков Зеленый Путь и Новоивановка на Курщине, можно посмотреть по ссылке.

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