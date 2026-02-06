Захватили 18 пленных: Интернациональный батальон зачистил от врага Золотой Колодец. Видео

Интернациональный батальон зачистил от оккупантов н.п. Золотой Колодец в Донецкой области. Благодаря результативной работе бойцов за сутки обменный фонд удалось пополнить на 18 захватчиков.

Об этом сообщили в Telegram-канале 12-я бригада "Азов". Видео обнародовали на YouTube-канале военного формирования.

"18 пленных за 24 часа. Интернациональный батальон зачистил н.п. Золотой Колодец", – говорится в сообщении.

Что известно

Российские оккупанты в течение нескольких месяцев скрывались в подвалах и укрытиях села. Зачистку района провели бойцы Интернационального батальона 12-й бригады специального назначения "Азов", предложив противнику сдаться в плен.

Во время допросов пленные сообщили, что находились в состоянии дезориентации и считали, что в селе действуют подразделения НАТО. Вместе с тем захватчики отметили высокий уровень подготовки и слаженность действий бойцов с украинской стороны.

"Случай с Золотым Колодцем является уникальным. Долгий период времени противник чувствовал себя абсолютно безнаказанно. Мы сделали все возможное, чтобы изменить мнение противника и максимально склонить его к сдаче в плен", – отметил заместитель интербата 12-й бригады "Азов" с позывным "Беретта".

Стоит отметить, что ранее бойцы "Азова" также пополнили обменный фонд взяв в плен 21 российского оккупанта на Добропольском и Константиновском направлениях. Как отметили военные, часть оккупантов поняла, что сопротивляться нет смысла, и сдалась. Других пришлось убеждать оружием.

Напомним, на Донбассе очередная группа российских захватчиков попыталась пройти вперед в направлении Лимана, но в полосе ответственности Третьего армейского корпуса их заметили и сразу атаковали наши воины. В результате – прорыв был сорван, группа – обезврежена, а три российских захватчика взяты в плен.

Как писал OBOZ.UA, также возле Лимана бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ сорвали продвижение российского штурмового отряда. Отряд был уничтожен, а трое российских солдат взяты в плен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!