'Залетаем в блиндажи': в Третьей штурмовой показали, как уничтожают российских оккупантов. Видео

Воины из рядов Третьей штурмовой бригады продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. Пилоты FPV-дронов бригады достают захватчиков в блиндажах, ямах и окопах.

Видео дня

В нескольких случаях одним дроном уничтожаются целые группы россиян. Видео работы подразделения под экзотическим названием Paskuda group, входящего в противотанковый батальон, опубликовали в Telegram-канале 3 ОШБр

"Это еще одно видео массовой ликвидации россиян на нашем направлении. Залетаем в блиндажи, ямы, и догоняем целые группы в окопах. Как оккупанты бегают и суетятся под раздачей наших FPV - в видео "Paskuda group" из Противотанкового батальона. Охота не прекращается ни на мгновение!" – отметили в 3 ОШБр.

Согласно сообщению, после встречи с украинскими дронами никто из зафиксированных на видео оккупантов не выжил.

Напомним, накануне, 24 июня, общие потери российских оккупантовов составили 1180 человек в сутки. Украинские воины также уничтожили четыре вражеских танка, 18 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, 31 БПЛА ОТР, крылатую ракету, 58 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

Только воины Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили три места скопления личного состава, один район сосредоточения ВВТ и два склада боеприпасов противника.