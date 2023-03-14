Залужный о ситуации в Бахмуте: оборона города является ключевой для прочности всего фронта. Фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный назвал оборонную операцию в Бахмуте ключевой для прочности всего фронта. Он подчеркнул, что она имеет очень важное стратегическое значение для сдерживания врага.

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Об этом Залужный написал в своем официальном Telegram-канале. Он также отметил крепость, храбрость и несгибаемость украинских воинов в Бахмуте и поблагодарил их за достойный отпор оккупантам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Чту крепость, храбрость и несгибаемость наших воинов в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта. Спасибо каждому защитнику и защитнице, кто дает достойный отпор оккупантам и приближает победу!" – написал Валерий Федорович Залужный.

Как известно, 6 марта президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о решении Ставки верховного главнокомандующего усилить оборону в городе Бахмут, за который ведутся самые тяжелые бои.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на сегодня самая сложная ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении, где российские оккупанты интенсивно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины, используя своих солдат как пушечное мясо.

Украинские защитники в течение более полугода продолжают бороться за город Бахмут с российскими оккупантами. Огонь не утихает ни на минуту, но город-крепость стоит.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на Бахмутском направлении ежедневно враг теряет около 500 оккупантов убитыми и еще почти тысячу ранеными.

В сети появились спутниковые фото, демонстрирующие интенсивность российских ударов, которые оккупанты наносят по украинской территории в попытках занять Бахмут Донецкой области. За пять месяцев активных боевых действий окрестности города стали выжженной землей с тысячами воронок от снарядов.

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