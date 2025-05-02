Заманили врага в ловушку и уничтожили: ССО показали бой с оккупантами близ Часова Яра. Видео

Вблизи Часового Яра в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, враг совершает постоянные атаки. Один из российских штурмов на этом участке фронта отразили воины из 8 полка Сил специальных операций.

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Уже после вражеского штурма украинские воины уничтожили группу оккупантов, пытавшихся спрятаться в подвале одного из жилых домов, а также разгромили еще одну вражескую штурмовую группу, с которой вступили в огневой контакт. Уникальные кадры от первого лица с операции, которую в течение длительного времени хранили в тайне, показали в ССО.

"Группа 8-го полка ССО отразила вражеский штурм вблизи Часова Яра на Донетчине. После этого операторы уничтожили еще трех оккупантов, которые успели закрепиться в подвале жилого дома. Подвал стал ловушкой для врагов, противник был полностью уничтожен. Воины ССО подошли к нему вплотную и забросали термобарическими гранатами", – рассказали в Силах спецопераций.

Также в районе Часова Яра спецназовцы вступили в огневой контакт с еще одной вражеской группой.

"В результате уничтожили нескольких оккупантов и затрофеили радиостанцию и оружие противника. Эти события произошли в прошлом году, но только сейчас, по соображениям операционной безопасности, мы можем обнародовать кадры с нательных камер операторов ССО", – пояснили в Силах спецопераций.

Там также напомнили, что воины 8 полка ССО открыли сбор на приобретение наземного роботизированного комплекса "Термит".

"Из необходимых 850 тысяч гривен, уже собрали половину. Присоединяйтесь к сбору", – призвали украинцев в ССО.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе показали, как пограничники из бригады "Помста" воюют на Купянском направлении. В частности, недавно они ликвидировали 12 единиц мототехники и 8 оккупантов.

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