Занимался волонтерской деятельностью: появились сведения о 24-летнем парне, погибшем в результате удара РФ по Херсону

В результате атаки российского дрона в Таврическом микрорайоне Херсона погиб 24-летний Игорь Колягин. После удара парня в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

Видео дня

Новые подробности об Игоре сообщили в Facebook-сообществе "Белозерка — это мы". Там отметили, что в начале полномасштабной войны он находился в рейсе, а после деоккупации вернулся в родной Херсон.

В городе Игорь помогал местным жителям и занимался волонтерской деятельностью. Несмотря на постоянные российские атаки, он оставался там, строил планы на будущее и мечтал принять участие в восстановлении Херсона.

После освобождения города мужчина также пережил смерть отца, однако продолжал помогать другим.

Девушка Игоря рассказала, что перед атакой он пошел в магазин, а она осталась дома.

Главные истории дня

"Он пошёл в магазин, я ждала его дома… Когда ехала в больницу, ещё не знала, что его больше нет. Верила, что всё будет хорошо", — написала она.

После гибели Игоря девушка решила уехать из города.

"Без него я здесь не смогу, поэтому уезжаю из Херсона", – отметила она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 2 сентября 2026 года во время лечения скончался защитник Украины Сергей Гребенчук. Он служил старшим механиком ремонтного отделения автомобильной техники. Мужчина занимался волонтерством, а в августе 2025 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины. У защитника остались жена, сын, брат и родители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!