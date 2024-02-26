Запад делает недостаточно для поддержки Украины, – глава МИД Великобритании

Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что Запад не сделал достаточно для того, чтобы Украина победила российскую полномасштабную агрессию. Западные государства были едиными в риторике и в 2014 году, и в 2022-м, однако у украинской армии до сих пор нет достаточного количества снарядов и необходимого вооружения, чтобы выбить оккупантов со своей земли.

Об этом политик сказал в интервью изданию "Голос Америки". Так он ответил на вопрос о том, достаточно ли сделано партнерами, чтобы ответить на вызов со стороны России.

"Есть много положительных изменений. Но сделали ли мы достаточно вместе? Нет. У Украины нет достаточно снарядов. Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов. Украине нужно больше финансирования, а также вооружения. Поэтому мы должны быть верны тому, что мы сказали, мы говорим, что поддерживаем Украину, мы верим в украинцев", – подчеркнул Кэмерон.

Он добавил, что доказывать это нужно с помощью оружия, денег, дипломатической, военной и моральной поддержки.

Что касается того, могла ли Россия и ее пропаганда повлиять на это, министр отметил, что теории заговора "могли убедить некоторых людей, но я не думаю, что они убедили людей в Европе".

По его словам, была единственная неопределенность – помочь Украине или это переведет войну на другой уровень. Однако уже понятно, что Запад имеет полное право передавать украинским войскам оружие для защиты от российских оккупантов.

"И я считаю, что трагедия состоит в том, что мы должны сделать больше, чтобы позволить Украине выиграть эту битву, оттолкнуть Россию. Это и так заняло слишком много времени. Этот путь, который мы начали с дискуссий по поводу всей морали войны, к тому же, где мы сейчас с военной поддержкой. Но даже то, что мы имеем сейчас – недостаточно. Есть страны, которым нужно проанализировать свое вооружение, а также то, что они предоставляют Украине, и сделать свои ресурсы более доступными для Украины", – сказал Кэмерон. .

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Британии приняло решение о выделении сотен миллионов фунтов стерлингов на изготовление артиллерийских снарядов для украинской армии. Речь идет о 245 млн, которые будут выделены в течение 2024 года.