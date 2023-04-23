Западные СМИ о контрнаступлении: ВСУ готовят армии России "Бурю в пустыне"

Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление в стиле "большого взрыва". С помощью западного оружия украинская армия совершит блицкриг и зайдет на 200 миль в тыл российской линии обороны.

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Такую вероятную тактику ВСУ описывает британский таблоид The Sun после общения с неназванными отставными генералами из Соединенных Штатов и Великобритании. Также журналисты взяли комментарий у британского полковника Хэмиша де Бреттон-Гордона.

"Основу контрнаступления, как говорят эксперты, составят боевые подразделения, имеющие на вооружении боевые танки Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2, а также бронетранспортеры Stryker, Bradley и новые артиллерийские системы", – пишет The Sun.

В свою очередь британский полковник Гэмиш де Бреттон-Гордон сравнил возможный удар ВСУ с операцией "Буря в пустыне". Украинские силы, по его оценкам, зайдут на 200 миль в тыл российской линии обороны блицкригом.

В комментарии таблоиду полковник де Бреттон-Гордон вспомнил опыт международной коалиции в Ираке. Войскам на танках М1 Abrams удалось прорвать за считанные часы "линию Саддама" – оборонительные укрепления на иракско-кувейтской границе из песка и бетона.

"Операция "Буря в пустыне" длилась всего 100 часов. Армия во главе с американскими и британскими войсками превратила в фарш танки и войска Саддама и они массово сдавались", – напомнил де Бреттон-Гордон.

Он отметил, что для проведения столь быстрого блицкрига важно обеспечить надлежащий уровень логистики, пока ВСУ не продвинутся далеко в тыл российской армии.

"Меня поразило, как действуют украинцы. Мы мало чему можем их научить. Очевидно, мы научили их пользоваться нашими танками и артиллерией, но по обучению генералов они очень впечатляют. Теперь у них есть танки и артиллерия для ближнего боя. Я уверен, что они добьются успеха", – высказал мнение британский полковник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вокруг предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины идет немало дискуссий. По прогнозам, первый день контрнаступления будет играть решающую роль, ведь избранная стратегия будет определять победу или поражение армии.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Годжес высказал предположение, что Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление на очень узком отрезке фронта на юге страны, чтобы пробить оборону противника, дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и начать изоляцию Крыма. Он убежден, что Украина выиграет войну до конца 2023 года, если получит от Запада необходимую военную помощь.

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