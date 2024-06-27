Заплатили почти €300 тыс. за пересечение границы: ГПСУ разоблачила группу 'туристов', которые хотели незаконно попасть в Молдову. Фото и видео

В Одесской области пограничники задержали группу из более чем 20 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой. Организаторы этой незаконной схемы получили от мужчин около 300 тысяч евро.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. За нелегальный переход через границу с одного человека требовали 12 тысяч евро.

Организаторы пытались переправлять нарушителей большими группами. На этот раз в Одесской области они собрали 24 человека. Однако преступники не смогли выполнить свои обещания, поскольку "туристы" попали в поле зрения пограничников.

На задержанных составлены административные протоколы, а организаторов, которые остаются неизвестными, сейчас разыскивают.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье 26 июня две группы мужчин (всего семь человек) планировали преодолеть Тису, чтобы незаконно покинуть территорию Украины во время военного положения. Нарушителям помогали подростки.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в пограничной полосе в пределах Ужгородского района введены дополнительные временные ограничения для усиления охраны государственной границы, контроля соблюдения пограничного режима и предотвращения правонарушений в этой зоне.

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